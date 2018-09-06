Почти 1,5 тыс. студентов отчислили – скандал в университете Богомольца

В университете имени Богомольца приняли приказ, которым фактически отчислили почти 1,5 тыс. первокурсников.

Первый проректор Национального медицинского университета имени Богомольца Ярослав Цехмистер принял приказ, который лишает почти 1,5 тыс. первокурсников статуса студентов и отменяет контракты с преподавателями, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

От 5 сентября был издан приказ, которым отменяются все доверенности, которые выдал и. о. ректора Юрий Кучин. Также проректор распорядился расторгнуть все подписанные Кучиным договора “с 15 сентября по 5 сентября 2018 года”.

– Поскольку к этим соглашениям относятся и соглашения со студентами-первокурсниками контрактной формы обучения и о заключении контрактов с преподавателями, фактически сторонники Екатерины Амосовой, уволенной Минздравом Украины с должности ректора в апреле 2018 года, почти лишили 1,5 тысячи молодых людей права на образование, а несколько десятков преподавателей – на предоставление этого образования, – говорится в сообщении.

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Минздрав призывает студентов и преподавателей сохранять спокойствие. Правительство уже принимает все необходимые меры.

К слову, ректор Одесского национального медицинского университета Валерия Запорожана отстранили от исполнения служебных обязанностей.\

Фото: Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца

