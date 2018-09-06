Метро на Виноградарь: Киевметрополитен отменил тендер

Киевский метрополитен отменил тендер на продление Сырецко-Печерской линии в сторону жилого массива Виноградарь.
Об этом сообщается на сайте государственных закупок ProZorro.
Причиной стало то, что только один участник – компания Интербудтоннель – подал полный пакет документов без нарушений.
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Строительную компанию Адамант сняли с тендера еще в середине августа, а в начале сентября стало известно о проблемах с банковской гарантией у Киевметростроя.
Напомним, 18 июля КГГА утвердила проект строительства участка Сырецко – Печерской линии метрополитена от станции Сырец на жилой массив Виноградарь.
Фото: censor.net.
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