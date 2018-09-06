Миссия МВФ начала работу в Киеве – причина

В Украине начала работу миссия Международного валютного фонда (МВФ).

Миссия МВФ будет работать в Киеве в период с 6 по 19 сентября для обсуждения последних экономических событий и экономической политики, пишет Интерфакс-Украина.

По словам постоянного представителя Фонда в Украине Йоста Люнгмана, в повестке подлежащих обсуждению вопросов буде также финансовая помощь от МВФ на поддержку политики, направленной на обеспечение макроэкономичесой стабильности в Украине и дальнейшего движения экономики страны в направлении устойчивого и инклюзивного роста.

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И.о. министра финансов Оксана Маркарова отметила, что украинская сторона намерена обсудить с Фондом как все текущие вопросы, так и продолжение сотрудничества после окончания программы в марте 2019 года.

По ее словам, успешный четвертый пересмотр программы расширенного финансирования МВФ и получение пятого транша в $2 млрд откроет путь к привлечению финансирования в государственный бюджет на льготных условиях с использованием гарантии Всемирного банка на $800 млн, а также к получению макрофинансовой помощи от ЕС на EUR1 млрд.

Ранее Факты ICTV писали, что очередной кредитный транш Международного валютного фонда (МВФ) в рамках программы EFF Национальный банк Украины рассчитывает получить до конца осени.

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