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Не испарения: названы версии экокатастрофы в Крыму

У комиссии правительства есть две версии, чем вызваны вредные выбросы в атмосферу на заводе Титан в оккупированном Крыму.

Причиной негативного влияния крымского завода Титан на окружающую среду и здоровье людей являются ежедневные выбросы в атмосферу, а не кислотный накопитель, как сообщалось ранее.

Об этом сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины Виктор Вакараш после ознакомления возглавляемой им делегации правительственной межведомственной рабочей группы с ситуацией, сложившейся в населенных пунктах Каланчацкого и Чаплинского районов Херсонщины, расположенных неподалеку от крымского завода Титан.

На первый взгляд, причина не в накопителе. Главная причина – выбросы. Главная причина только в этом. Это однозначно не испарения (с кислотного накопителя завода Титан. – Ред.), – цитирует его Укринформ.

Чиновник отметил, что к такому выводу пришли украинские специалисты, которые посетили Херсонскую область.

По словам главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева, у комиссии правительства есть две версии, чем вызваны вредные выбросы в атмосферу на заводе Титан.

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– На сегодня две версии. Первая – то, что у них сменилось руководство завода, и есть человеческий фактор, и там еще корпоративный конфликт. И вторая версия – это то, что в воде, которую они качают из-под земли (для нужд завода. – Ред.), пошла засоленность, и эта засоленность повлияла на фильтры, повлияла на запорное оборудование, которое сегодня фактически делает выбросы напрямую в атмосферу с превышением предельно допустимых норм по многим компонентам, – сказал Гордеев.

По его словам, эти две версии сейчас проверяются.

Как сообщалось, вчера, 4 августа, оккупанты в Крыму остановили работу завода Крымский титан якобы из-за химических выбросов.

Экокатастрофа в Крыму: что на самом деле вызвало химические выбросы?

  • Это халатность рабочих и так называемой “власти” 46%, 28 голосов
    28 голосов 46%
    46%
  • Здесь вина российских военных, которые сбросили снаряды 41%, 25 голосов
    25 голосов 41%
    41%
  • Это действительно несчастный случай на заводе Титан 13%, 8 голосов
    8 голосов 13%
    13%
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