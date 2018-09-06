Небольшое похолодание и дожди: погода на выходные в Украине (КАРТА)

В выходные, 8-9 сентября, зона осадков сместится с запада на восток и юг Украины. Температура воздуха начнет постепенно снижаться.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, в субботу, 8 сентября, дожди ожидаются в центральных и южных областях, частично – на западе и востоке страны.
На юге и Закарпатье будет теплее всего – до +27, на градус меньше на востоке и в центре, примерно столько же ожидается и на севере.
Читайте: Когда в Украину придет осень – прогноз синоптиков
В западных областях столбик термометра покажет +23.
В Киеве без осадков, ночью 13-15, а днем 23-25 выше нуля.
На воскресенье, 9 сентября, синоптики обещают сухую погоду лишь в западных и северных регионах.
На всей территории страны установится почти одинаковая температура воздуха – до +25, местами +23.
В столице сухо, ночью 12-14, днем 23-25 градусов тепла.
Напомним, какой будет погода в сентябре.