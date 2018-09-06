Нынешний и. о. председателя ГФС Александр Власов два года воевал в АТО

Назначенный вчера временно исполнять обязанности главы ГФС Александр Власов два года не служил, а воевал в зоне АТО.

Об этом сообщил его заместитель, подполковник К., который до сих пор несет службу в одном из спецподразделений ВСУ, сообщает News One.

– Это профессиональный военный разведчик и контрразведчик, наш боевой командир. Я имел честь воевать вместе с ним. В армии мало таких офицеров, способных выполнять сложные боевые задачи. Я и сейчас не могу вам привести примеров операций, которые выполняли наши “привидения”, однако поверьте, это реальные сложные боевые задачи, – сообщил источник в ВСУ.

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Напомним, что до должности в ГФС Александр Власов возглавлял одесскую таможню. Во время его руководства в Одессе была проведена одна из самых громких спецопераций последних лет по перекрытию контрабанды и ареста “короля контрабанды” Аминева.

О Власове также известно, что во время Антитеррористичной операции на Востоке он некоторое время возглавлял Главное межрегиональное управление оперативного обеспечения зоны проведения АТО Государственной фискальной службы Украины по перекрытию каналов контрабанды на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.