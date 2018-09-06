Одна простая вещь: чем Совет Европы может помочь в освобождении Сенцова

Что может сделать Совет Европы, чтобы Россия освободила украинского политзаключенного Олега Сенцова – смотрите в эксклюзивном интервью Дмитрия Кулебы Фактам ICTV.
Олег Сенцов голодает уже 115 дней, требуя, чтобы Кремль освободил всех украинцев, незаконно заключенных в России.
Сейчас родные говорят, что состояние Сенцова тяжелое, но он уверяет, что держится бодро.
По всему миру проходят акции поддержки украинского режиссера.
Освобождение Сенцова – одна из главных тем повестки дня.
Что для этого может сделать Совет Европы, рассказал Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в эксклюзивном интервью Фактам ICTV.
Далее – прямая речь дипломата.
– Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд обратился с прямым письменной просьбой к президенту РФ Владимиру Путину о помиловании Олега Сенцова.
Это очень сильный шаг. Но Совет Европы может сделать еще больше.
В Россиян есть свои интересы и они хотят их достигать и защищать в Совете Европы.
Для того, чтобы заставить РФ освободить Олега Сенцова, нужно делать одну простую вещь: в переговорах идти на определенные уступки касательно их интересов, но при условии освобождения украинского режиссера.Читайте: Игра в длинную или почему РФ потребует еще больше, если пойти на уступки - Дмитрий Кулеба
Конечно, это не значит, что можно сделать все, что угодно. Но я требую от Совета Европы, чтобы тема украинских политзаключенных в России постоянно находилась на повестке дня их диалога с Российской Федерацией, потому что это правозащитная организация.
Если Совет Европы встречается с россиянами и не считает нужным задавать вопрос о политзаключенных, которые превратились в системную проблему в России, то есть проблемы с реализацией их мандата.
Я не утверждаю, что Совет Европы ничего не делает, но убежден, что может сделать больше.
Напомним, ранее Факты ICTV рассказывали все, что нужно знать о “деле Сенцова”.
Общалась Валерия Малицкая
Фото: УНИАН