Одна простая вещь: чем Совет Европы может помочь в освобождении Сенцова

Что может сделать Совет Европы, чтобы Россия освободила украинского политзаключенного Олега Сенцова – смотрите в эксклюзивном интервью Дмитрия Кулебы Фактам ICTV.

Олег Сенцов голодает уже 115 дней, требуя, чтобы Кремль освободил всех украинцев, незаконно заключенных в России.

Сейчас родные говорят, что состояние Сенцова тяжелое, но он уверяет, что держится бодро.

По всему миру проходят акции поддержки украинского режиссера.

Освобождение Сенцова – одна из главных тем повестки дня.

Что для этого может сделать Совет Европы, рассказал Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в эксклюзивном интервью Фактам ICTV.

Далее – прямая речь дипломата.

– Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд обратился с прямым письменной просьбой к президенту РФ Владимиру Путину о помиловании Олега Сенцова.

Это очень сильный шаг. Но Совет Европы может сделать еще больше.

В Россиян есть свои интересы и они хотят их достигать и защищать в Совете Европы.

Для того, чтобы заставить РФ освободить Олега Сенцова, нужно делать одну простую вещь: в переговорах идти на определенные уступки касательно их интересов, но при условии освобождения украинского режиссера.

Конечно, это не значит, что можно сделать все, что угодно. Но я требую от Совета Европы, чтобы тема украинских политзаключенных в России постоянно находилась на повестке дня их диалога с Российской Федерацией, потому что это правозащитная организация.

Если Совет Европы встречается с россиянами и не считает нужным задавать вопрос о политзаключенных, которые превратились в системную проблему в России, то есть проблемы с реализацией их мандата.

Я не утверждаю, что Совет Европы ничего не делает, но убежден, что может сделать больше.

Напомним, ранее Факты ICTV рассказывали все, что нужно знать о “деле Сенцова”.

Общалась Валерия Малицкая

Фото: УНИАН