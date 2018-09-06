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Петиция за Сенцова: украинцы обвалили сайт Белого дома

Активисты просят диаспору помочь в сборе подписей под петицией по Олегу Сенцову.

Сайт Белого дома с петицией, призывающей освободить украинского узника Кремля, режиссера Олега Сенцова, “упал” после того, как ее подписали более 78 тысяч человек.

Так, по состоянию на 00.55 четверга, 6 сентября, при переходе по ссылке видны неполадки, которые, как сообщают на странице Save Oleg Sentsov в Facebook, исчезают при использовании VPN.

По состоянию на 10.30 6 сентября ситуация не изменилась, и сайт все также недоступен в Украине.

– То есть закрыли доступ для Украины (или сервисных центров, которые использует Украина). Или мог упасть один из серверов, – предположили активисты.

Они также попросили помочь в сборе подписей диаспору. – Сегодня петиция #SaveOlegSentsov стала недоступной с территории Украины, поэтому сейчас надежда только на зарубежных украинцев, – написано в сообщении.

Читайте: Одна простая вещь: чем Совет Европы может помочь в освобождении Сенцова

Так, по состоянию на 8.30 6 сентября для того, чтобы просьбу об освобождении узника Кремля рассмотрели в Белом доме, не хватало чуть больше 4 тысяч подписей, на сбор которых остается несколько дней.  Дедлайн для сбора подписей истечет 8 сентября.

Напомним, украинский политзаключенный Олег Сенцов написал новое письмо правозащитникам.

Фото: УНИАН

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