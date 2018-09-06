Советский сценарий России в Армянске: будет второй Чернобыль и Курск?

В Крыму, в городе Армянск, по неизвестным причинам произошел выброс химических веществ. Факты ICTV рассказывают о возможных версиях катастрофы, о том, как действует Украины и почему молчит Россия.

Еще в конце августа, в ночь с 23 на 24, местные жители крымского города Армянск начали замечать странные вещи. В частности, металлические предметы начали покрываться липкой ржавчиной желтого цвета. Однако, так называемый “глава республики” Сергей Аксенов эвакуировать людей приказал только 4 сентября. И то, только детей дошкольного возраста с матерями и школьников. Он объявил двухнедельные каникулы и отправил их в крымские санатории.

Причина экологической катастрофы

По официальной версии причиной загрязнения воздуха стал завод Крымский Титан. В кислотном накопители завода было мало воды, и из-за сильной жары химвещества начали испаряться. Так, Аксенов заверил, что работу завода приостановят в ближайшее время.

Однако, по одной из версий, которую также озвучил заместитель министра по вопросам оккупирован территорий Георгий Тука, во время военных учений российской армии снаряд попал на дно отстойников, где находились концентрация сернистого ангидрида.

Факты ICTV пообщались с соучредителем общественной инициативы Крым SOS Тамилой Ташевой и политологом Кириллом Сазоновым и узнали, что произошло в Армянске, почему Россия умалчивает инцидент. А также, как действует власть Украины и достаточно ли этого для урегулирования ситуации.

Политолог Кирилл Сазонов, с которым пообщались Факты ICTV, тоже придерживается этой версии:

– По сообщениям украинской разведки, скорее всего, действительно, проводились учения на севере Крыма и это уже не первый раз. Это привело к нарушению герметичности емкости, в которой хранились ядохимикаты.

Третья версия – умышленные выбросы самого завода Титан.

Так, Ташева отметила, что их организация уже получала сообщения о неоднократные обращения граждан Крыма в больницу с похожими симптомами. Это дает основания предполагать, что случай с выбросами неоднократный:

– По нашей информации, в городских больницах по всей территории Крыма были сообщения о слишком большом количестве болезней, связанных с поражением слезной оболочки задолго до выбросов. Поэтому можно предполагать, что такие выбросы уже были.

Почему в России не действуют

Попадание химических веществ в воздух зафиксировали еще 24 августа, однако власти России долгое время замалчивали события. Кирилл Сазонов сравнивает ситуацию с событиями в Чернобыле:

– Россия будет действовать в традиционном стиле, как действовала во времена Советского Союза. Во время Чернобыля проводят демонстрацию; сначала говорят, что с подводной лодкой все в порядке (подводная лодка Курск – Ред.), а затем заявляют, что он затонул. Россия традиционно пытается сохранить хорошее лицо при плохой игре. По принципу– ничего не произошло, у нас все хорошо. А все остальное – домыслы врагов.

Тамила Ташева уверена, что бездействие Российской Федерации обусловлена ​​их боязнью опозориться перед мировым сообществом:

– Молчат потому, что мировое сообщество следит за соблюдением Россией гуманитарным вопросам -життезабезпечення крымского населения должно происходить на определенном уровне, не хуже, чем это было во времена контроля территории Украины. Кроме того, это может вызвать панику у населения.

Реакция Украины

Выброс опасных химических веществ произошел в непосредственной близости к украинскому блокпосту. Украинская власть сразу отреагировала на ситуацию, в отличие от России, отметил Сазонов:

– Украина реагирует, как может. Украина даже военных обеспечила средствами защиты и отвела вглубь тех, кого нельзя. А в России до последнего момента держались и начали вывозить уже, когда начался скандал.

Однако, достаточно ли этого? Украина до сих пор не заявила о своей готовности принять граждан, проживающих на территории полуострова. Тамила Ташева напоминает, что хоть Крым находится под контролем России, однако там живут наши граждане и Украина должна их защитить:

– Сейчас государственные органы должны заявить, что там живут наши граждане. И если они нуждаются в помощи и хотят выехать с территории полуострова, то государство готово обеспечить им условия для выезда – поселить их в санаторные учреждения, обеспечить временным жильем или предоставить места, где дети могут учиться некоторое время, пока ситуация не урегулирована.

Сейчас у Украины есть шанс еще раз напомнить мировому сообществу о незаконных действиях Российской Федерации. Для того, чтобы поднять этот вопрос на международный уровень стоит обращаться в соответствующие международные организации, считает политолог Сазонов:

Таким образом, ситуация в Крыму в который раз демонстрирует, что Россия не готова признавать свои ошибки. Однако на фоне политических противостояний, люди, которые страдают больше всего, остались без внимания общественности. Граждане Крыму пока остаются незащищенными ни со стороны России, ни, к сожалению, со стороны Украины.

Фото: dreamstime, официальные страницы в Facebook.

Лилия Ященко