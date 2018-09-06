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Россиянам грозит тюрьма за незаконное пересечение границы Украины

Верховная Рада ввела уголовную ответственность для россиян за незаконное пересечение границы. Решение было принято в первом чтении во время утреннего заседания.

За принятие законопроекта №7017 авторства народных депутатов Ирины Луценко и Артура Герасимова за основу проголосовал 241 депутат.

Согласно законопроекту, за незаконное пересечение государственной границы Украины предлагают наказывать только “граждан государства-агрессора” или “других лиц, которые действовали в интересах государства-агрессора”.

Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что до окончательного принятия законопроекта он может быть изменен.

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Пересечение границы вне пунктов пропуска или в пунктах пропуска, но с поддельными документами будут наказывать лишением свободы на срок до трех лет. Если же действие будет совершенное с применением оружия – до восьми лет.

Сейчас за это наказывают только штрафом в размере до 3400 гривен или административным арестом сроком до 15 суток.

Напомним, в апреле президент Украины Петр Порошенко подписал закон о штрафах за игнорирование запрета въезжать в Украину и нарушение порядка пересечения линии разграничения на Донбассе.

Фото: telegraf.

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