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Кожа покрывается волдырями. Крымчан предупредили о кислотных дождях

Жители оккупированного Крыма получают смс с предупреждением о кислотных дождях после химических выбросов на заводе Титан в Армянске.

В этих сообщениях говорится, что после кислотного дождя кожа покрывается волдырями, передает Крым.Реалии.

Также рекомендуют не выходить на улицу во время дождя, закрывать окна, а также опасаться испарений.

Эко-катастрофа в Крыму: что на самом деле вызвало химические выбросы?

  • Это халатность рабочих и так называемой “власти” 45%, 20 голосов
    20 голосов 45%
    45%
  • Здесь вина российских военных, которые сбросили снаряды 41%, 18 голосов
    18 голосов 41%
    41%
  • Это действительно несчастный случай на заводе Титан 14%, 6 голосов
    6 голосов 14%
    14%
Всего голосов: 44

Отметим, что в Крыму 6 сентября синоптики прогнозируют сильные ливни и грозы.

Читайте: Эко-катастрофа в Крыму: ядовитые выбросы зарегистрировали на админгранице с Украиной

Напомним, в конце августа жители Армянска в оккупированном Крыму обнаружили, что все металлические предметы в домах покрылись странной липкой ржавчиной.

Как сообщалось, 4 августа оккупанты в Крыму остановили работу завода Крымский титан якобы из-за химических выбросов.

Фото: скрин видео krymr.com

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