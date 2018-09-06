Кожа покрывается волдырями. Крымчан предупредили о кислотных дождях

Жители оккупированного Крыма получают смс с предупреждением о кислотных дождях после химических выбросов на заводе Титан в Армянске.
В этих сообщениях говорится, что после кислотного дождя кожа покрывается волдырями, передает Крым.Реалии.
Также рекомендуют не выходить на улицу во время дождя, закрывать окна, а также опасаться испарений.
Эко-катастрофа в Крыму: что на самом деле вызвало химические выбросы?
- Это халатность рабочих и так называемой “власти” 45%, 20 голосов20 голосов 45%45%
- Здесь вина российских военных, которые сбросили снаряды 41%, 18 голосов18 голосов 41%41%
- Это действительно несчастный случай на заводе Титан 14%, 6 голосов6 голосов 14%14%
Отметим, что в Крыму 6 сентября синоптики прогнозируют сильные ливни и грозы.
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Напомним, в конце августа жители Армянска в оккупированном Крыму обнаружили, что все металлические предметы в домах покрылись странной липкой ржавчиной.
Как сообщалось, 4 августа оккупанты в Крыму остановили работу завода Крымский титан якобы из-за химических выбросов.
Фото: скрин видео krymr.com