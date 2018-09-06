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Вспышка африканской чумы: зафиксированы новые случаи в трех областях

В Киевской, Херсонской и Николаевской областях зарегистрированы три новые случаи опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС).

Свиня

Об этом сообщает Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Все случаи африканской чумы середи свиней зарегистрированы с 30 августа по 5 сентября и подтверждены лабораторными исследованиями.

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Читайте: В Китае дефектными оказались сотни тысяч вакцин для детей

Напомним, в конце июля в Измаиле Одесской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. В городе ввели карантин.

Фото: Pixabay

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