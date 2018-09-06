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Тарифы на газ ощутимо возрастут – прогноз НБУ

Национальный банк Украины прогнозирует, что тарифы на газ в 2018 году вырастут на 25%.

Газ

Заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что в этом году прогнозируется рост тарифов на газ на 25%, а в следующем – на 15%, сообщает УНИАН.

– Прогноз не изменился: мы ожидаем рост тарифов на газ где-то на 25% в этом и на 15% в следующем году, – сказал Сологуб.

По его словам, поскольку коммунальные тарифы составляют около 20% индекса потребительских цен, то влияние повышения цен на газ на инфляцию составит примерно 1,2%.

Читайте: Повышение тарифов на газ – Рева уточнил цены для потребителей

К слову, НКРЕКП готовится пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения.

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