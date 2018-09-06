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Теперь одинаковые: права женщин и мужчин в армии уравняли

Верховная Рада уравняла права и возможности женщин и мужчин во время прохождения воинской службы в ВСУ и других военных формированиях.

Жінки в ЗСУ

Законопроект №6109 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин при прохождении военной службы в ВСУ и других военных формированиях поддержали 247 нардепов.

Женщины исполняют воинскую обязанность наравне с мужчинами.

Исключение – случаи, предусмотренные законом по охране материнства и детства, а также с запрещением дискриминации по признаку пола.

Кроме того, женщины могут быть приняты в добровольном порядке на контракт или срочную службу, проходить службу в резерве и быть военнослужащими запаса.

От прохождения сборов избавят только беременных.

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Из прошлого законодательства изъяты упоминания об ограничении возраста службы для женщин с 18 до 40 лет.

То есть, женщинам обеспечат равный доступ к должностям и воинским званиям, а также равный объем ответственности при исполнении обязанностей военной службы.

К слову, Верховная Рада также ратифицировала договор между правительствами Украины и Польши об усилении сотрудничества в сфере обороны.

Фото: Минобороны

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