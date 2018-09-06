Украина и Польша ратифицировали оборонное сотрудничество

Верховная Рада ратифицировала договор между правительствами Украины и Польши об усилении сотрудничества в сфере обороны.

Законопроект О ратификации генерального соглашения между Кабмином и правительством Республики Польша о сотрудничестве в сфере обороны Верховная Рада приняла за основу и в целом.

Решение поддержали 230 народных депутатов.

Сотрудничество будет усилено в подготовке военнослужащих, защите от оружия массового поражения, совместной работе в оборонной промышленности и шагов по поддержанию мира.

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Документ предусматривает внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу генерального соглашения между Кабмином и правительством Польши о сотрудничестве в сфере обороны путем ее ратификации.

Реализация соглашения не потребует дополнительных расходов из госбюджета Украины.