Унификация тарифов на пустые вагоны не должна привести к их увеличению – Ляпина

Председатель Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина считает, что унификация тарифов на пустые вагоны не должна привести к скрытому увеличению финансовой нагрузки на грузоотправителей.

Об этом она рассказала в комментарии УНИАН.

– Цель унификации, заявленная Укрзализныцей, понятна, и эту цель мы уважаем. Они хотят упростить свое администрирование, чтобы у них не было классов, а был один подход, один тариф, и, исходя из этого тарифа, они уже могли бы рассчитывать и выставлять счета клиентам. Против этой цели ни мы, ни бизнес не высказывались. Бизнес только указал на то, что под “маркой” унификации, на самом деле идет существенное увеличение тарифов. Железная дорога признала, что это скрытое увеличение на 2,5 млрд грн, и дискуссия идет – на сколько. Бизнес считает, что это увеличение на 5,4 млрд грн, – отметила Ляпина.

По ее словам, Укрзализныця должна представить более “справедливый” подход относительно унификации тарифной политики на перевозку пустых вагонов.

– Мы считаем, что здесь должен быть какой-то другой подход. Унификация – да, но она должна быть проведена без того, чтобы нагрузка увеличивалось на миллиарды. Вы хотите усреднить тариф – усредняйте, только правильно. Потому что, если 90% вагонов у вас были по низким тарифам и 10% по высоким, вы суммируете этот тариф арифметически и делите пополам, то получите на 90% существенное увеличение и на 10% – некоторое уменьшение. Но это неправильное усреднение, математически неправильный подход, – отметила глава регуляторной службы.

Ляпина подчеркнула, что после прошлогоднего поднятия тарифов на грузовые перевозки на 15%, финансовая нагрузка на грузоотправителей из-за дерегуляции вагонной составляющей выросла на 50%.

– Они говорят, что повысили только на 15%. Да, но в результате дерегуляции вагонной составляющей, собственно стоимость для перевозчика выросла в разы. Теперь она устанавливается Укрзализныцей без регулирования, без согласования. А в разы потому, что сразу выросла стоимость и частного вагонного парка. То есть реально произошло повышение почти на 50% общей стоимости, – сказала она.

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Напомним, в июле текущего года Укрзализныця подала на согласование в Мининфраструктуры проект об унификации тарифов на перевозку различных грузов, в частности, сближению классов тарифов с целью устранения преференции для отдельных групп грузоотправителей.

По словам представителей бизнеса, такие инициативы Укрзализныци приведут к скрытому повышению тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом на 25%.

Как сообщил глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький, повышение грузовых тарифов в 2017 году обошлось бизнесу в 6,5 млрд грн дополнительных расходов в год.

В августе руководители профильных промышленных ассоциаций обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой дать соответствующие поручения Мининфраструктуры и Укрзализныце относительно отзыва и отмены проекта приказа О внесении изменений в коэффициенты, которые используются для перевозки грузов железнодорожным транспортом в границах Украины, и связанные с ним услуги, относительно унификации тарифной политики на перевозку порожних вагонов.

По их мнению, предложенная унификация тарифов приведет к увеличению расходов грузовладельцев в денежном измерении на 5 млрд грн в год. В то же время, глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина также высказалась о неподдержке приказа Мининфраструктуры в существующем виде.

Укрзализныця по итогам 2017 года, впервые с 2013 года, вышла на прибыльную деятельность и получила 114 млн грн прибыли, тогда как в 2016 году компания получила 7,3 млрд грн чистого убытка.