PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Единое окно: что изменится на таможне/

Единое окно: что изменится на таможне

6 сентября Верховная Рада проголосовала за внедрение на украинской таможне системы “единого окна”.

За соответствующий законопроект №7010 проголосовали 259 депутатов.

Данный законопроект о “едином окне” впервые приняли еще 5 июля. Президент Украины Петр Порошенко 23 июля вернул его на повторное рассмотрение со своими поправками.

Эти поправки касались специальных вагонов для перевозки зерна, которые по закону относились к технике и оборудованию для агропромышленного комплекса.

Основная суть принятого закона – в упрощении процедур при таможенном оформлении товаров.

С новым законом на таможне останутся только таможенники и пограничники. Они будут предварительно осматривать товары и за два часа принимать решение, пропускать ли их, или вызвать профильных экспертов. В случае вызова эксперты должны прибыть немедленно и так же за два часа принять решение, пропускать товар, запретить пропуск или назначить инспектирование/взятие проб/дополнительную обработку.

Читайте: Коррупция на таможне: Украина ежегодно теряет €4 млрд – СМИ

Данные о каких-либо принятых в отношении товара решениях вносятся в информационную систему “единое окно”.

Напомним, эксперт рассказал Фактам ICTV, как борьба с контрабандой в таможенных органах повлияет на украинский бизнес.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Жінки в ЗСУ
Теперь одинаковые: права женщин и мужчин в армии уравняли
Україна Польща
Украина и Польша ратифицировали оборонное сотрудничество
Уничтожение политической коррупции: что изменит избирательная реформа
Цезар и шурпа по 35 грн – новое меню Верховной Рады
конституция украины
Рада обнародовала текст изменений в Конституцию
Изменения в Конституции, девальвация гривны и тарифы – чего ожидать в новом политическом сезоне
Політичні технології
Гречка, черный пиар и харизма: как политики влияют на наш выбор
Політики
Политические лидеры независимой Украины: от диссидентов до поэтов
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка