Единое окно: что изменится на таможне

6 сентября Верховная Рада проголосовала за внедрение на украинской таможне системы “единого окна”.

За соответствующий законопроект №7010 проголосовали 259 депутатов.

Данный законопроект о “едином окне” впервые приняли еще 5 июля. Президент Украины Петр Порошенко 23 июля вернул его на повторное рассмотрение со своими поправками.

Эти поправки касались специальных вагонов для перевозки зерна, которые по закону относились к технике и оборудованию для агропромышленного комплекса.

Основная суть принятого закона – в упрощении процедур при таможенном оформлении товаров.

С новым законом на таможне останутся только таможенники и пограничники. Они будут предварительно осматривать товары и за два часа принимать решение, пропускать ли их, или вызвать профильных экспертов. В случае вызова эксперты должны прибыть немедленно и так же за два часа принять решение, пропускать товар, запретить пропуск или назначить инспектирование/взятие проб/дополнительную обработку.

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Данные о каких-либо принятых в отношении товара решениях вносятся в информационную систему “единое окно”.

Напомним, эксперт рассказал Фактам ICTV, как борьба с контрабандой в таможенных органах повлияет на украинский бизнес.