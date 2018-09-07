7 фактов о военной разведке Украины

В этом году военной разведке Украины исполняется 26 лет. Факты ICTV собрали 7 интересных фактов о деятельности разведки.

На сегодняшний день украинская разведка наблюдает за действиями российской армии, отслеживает наращивание ее сил и средств, пытается предсказать, какие шаги планируют оккупанты.

Мощно работала украинская военная разведка и во время Второй мировой войны. То, что Краков, древнейший город Польши, не был разрушен, является заслугой украинских разведчиков.

7 интересных фактов о деятельности разведки:

– Официально военная разведка Украины основана с 7 сентября 1992 года, когда президент подписал указ о создании Управления военной стратегической разведки Министерства обороны Украины.

– Украинская разведка имеет давнюю историю – со времен Киевской Руси, а затем и Запорожской Сечи. В эпоху Богдана Хмельницкого казацкая разведка считалась одной из самых эффективных в тогдашней Европе.

– Украинская разведка спасла польский Краков во время Второй мировой войны. От уничтожения город спасла разведывательная группа Голос во главе с известным украинским разведчиком Евгением Березняком, которая своевременно получила информацию о планах врага.

– Кремль пытался отобрать лавры спасения Кракова в книге российского автора А. Бондаренко Подлинная история Майора Вихря. В новом художественном произведении роль героя уже отдается российскому разведчику-нелегалу Алексею Ботяну, который, по российской версии, играл ключевую роль в спасении Кракова от уничтожения.

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– В ноябре 2016 украинская военная разведка сообщила о том, что Россия начала очередной набор боевиков незаконных вооруженных формирований Донбасса на войну в Сирии.

– С начала АТО на Донбассе военная разведка потеряла более 200 человек.

– Военные разведчики Украины руководствуются лозунгом Sapiens dominabitur astris (Мудрый будет господствовать над звездами).

Напомним, США готовы расширить поставки вооружений Украине, чтобы укрепить ее морские и воздушные силы.

Фото: hard_kord7