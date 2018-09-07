PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и понесли потери/

Боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и понесли потери

Боевики 28 раз открывали огонь по позициям украинских военных. По данным разведки, двое оккупантов уничтожены и еще трое ранены.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник вел прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое-4, Майорськ, Южное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Читайте: Порошенко уверен, что Украина избежит военного положения

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

От начала суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Крымского, Гнутово и Водяного. При этом, грубо нарушив условия „школьного” перемирия, по позициям вблизи Крымского огонь велся с применением артиллерии.

Напомним, Порошенко обсудил со спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером вопрос решения конфликта на Донбассе.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Боевики обстреляли дома в Красногоровке, есть потери с обеих сторон
Операція об'єднаних сил
Боевики обстреляли позиции ВСУ из противотанковых ракетных комплексов
Сутки на Донбассе: оккупанты увеличили количество обстрелов
Миротворцы в Украине: когда ждать и поможет ли
Петро Порошенко
Порошенко уверен, что Украина избежит военного положения
Донбас ЗСУ АТО
ООС: враг атаковал возле Широкино и Водяного, трое боевиков уничтожены
Боевики нарушили “школьное” перемирие. Ранены 5 военных ВСУ
Сутки на Донбассе: погиб украинский военный
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка