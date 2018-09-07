Боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и понесли потери

Боевики 28 раз открывали огонь по позициям украинских военных. По данным разведки, двое оккупантов уничтожены и еще трое ранены.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник вел прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое-4, Майорськ, Южное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

От начала суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Крымского, Гнутово и Водяного. При этом, грубо нарушив условия „школьного” перемирия, по позициям вблизи Крымского огонь велся с применением артиллерии.

Напомним, Порошенко обсудил со спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером вопрос решения конфликта на Донбассе.