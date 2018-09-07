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Из-за химических выбросов в Крыму пострадали 37 пограничников

На юге Херсонской области 37 пограничников отравились химическими выбросами с завода Титан, находящегося в аннексированом Крыму.

Из-за выбросов в Крыму на юге Херсонской области отравились 37 пограничников, сообщил глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев, передает Херсон Оnline.

По его словам, много сотрудников Крымского титана в Армянске ушли на больничный.

В самом городе фиксируется большая концентрация сернистого ангидрита.

– Вчера изменился ветер и зацепил КПВВ Каланчак и Чаплинка. 37 пограничников получили отравления, 5 направлены в госпиталь в Одессу, – добавил Гордеев.

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Ранее стало известно, что вдоль админграницы с аннексированным Крымом зарегистрировали ядовитые выбросы.

Из-за загрязнений в Херсонской области временно закроют школы и детсады из-за загрязнений на аннексированном полуострове.

Фото: УНИАН

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