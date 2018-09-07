Экокатастрофа в Крыму: МинТОТ готово принять половину беженцев

В случае необходимости беженцы из аннексированного Крыма могут выехать на материковую Украину.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что половину беженцев из аннексированного Крыма, ставших жертвами экологической катастрофы в Армянске, готовы принять на подконтрольной Украине территории, передает Обозреватель.

– Украина готова помочь, у нас есть люди, которые регулярно выезжают из Крыма, получают статус внутренне перемещенных лиц, им местные органы власти помогают с временным жильем, – сказал Грымчак.

Он добавил, что у их министерства есть большой опыт в этом вопросе. За последние несколько лет они приняли более 1,5 млн внутренне перемещенных лиц.

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К слову, в Херсонской области временно закроют школы и детсады, которые находятся в зонах возможных поражений в результате химического выброса на заводе Титановые инвестиции в оккупированном Крыму.