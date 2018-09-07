PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Экокатастрофа в Крыму: МинТОТ готово принять половину беженцев/

Экокатастрофа в Крыму: МинТОТ готово принять половину беженцев

В случае необходимости беженцы из аннексированного Крыма могут выехать на материковую Украину.

Крим

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что половину беженцев из аннексированного Крыма, ставших жертвами экологической катастрофы в Армянске, готовы принять на подконтрольной Украине территории, передает Обозреватель.

– Украина готова помочь, у нас есть люди, которые регулярно выезжают из Крыма, получают статус внутренне перемещенных лиц, им местные органы власти помогают с временным жильем, – сказал Грымчак.

Он добавил, что у их министерства есть большой опыт в этом вопросе. За последние несколько лет они приняли более 1,5 млн внутренне перемещенных лиц.

Читайте: Советский сценарий России в Армянске: будет ли второй Чернобыль и Курск?

К слову, в Херсонской области временно закроют школы и детсады, которые находятся в зонах возможных поражений в результате химического выброса на заводе Титановые инвестиции в оккупированном Крыму.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Петро Порошенко
Порошенко назвал свою версию экокатастрофы в Крыму
Из-за химических выбросов в Крыму пострадали 37 пограничников
Кордон з Кримом
Экокатастрофа в Крыму: на Херсонщине закрыли некоторые школы и детсады
Смерч у Феодосії
Стихия в Крыму: в Феодосии пронесся мощный смерч
Экокатастрофа в Крыму: что произошло и как это повлияло на природу и людей
Крим
Экокатастрофа в Крыму увеличивает свои масштабы – Чийгоз
Через небезпечні викиди у Криму закрито два КПП
Из-за опасных выбросов в Крыму закрыты два КПП
Советский сценарий России в Армянске: будет второй Чернобыль и Курск?
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка