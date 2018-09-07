Экокатастрофа в Крыму: на Херсонщине закрыли некоторые школы и детсады

В Херсонской области временно закроют школы и детсады, которые находятся в зонах возможных поражений в результате химического выброса на заводе Титановые инвестиции в оккупированном Крыму.
Такое решение приняла вечером 6 сентября региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Херсонской ОГА.
– С целью предупреждения нежелательных последствий по фактам загрязнения вредными веществами атмосферного воздуха в результате деятельности завода Титановые инвестиции, который сейчас находится на территории оккупированного Крыма, приостановить образовательный процесс в школах и детских садах, которые находятся в зонах возможных поражений, – говорится в решении комиссии.
Экокатастрофа в Крыму: что на самом деле вызвало химические выбросы?
- Это халатность рабочих и так называемой “власти” 49%, 55 голосов55 голосов 49%49%
- Здесь вина российских военных, которые сбросили снаряды 39%, 44 голоса44 голоса 39%39%
- Это действительно несчастный случай на заводе Титан 12%, 13 голосов13 голосов 12%12%
Также на ранее закрытых пунктах пропуска Каланчак и Чаплинка устанавливаются медико-санитарные пункты.
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Вчера, 6 сентября, КПП Каланчак и Чаплинка временно приостановили работу из-химических выбросов с завода Титан в Крыму.
К слову, у комиссии правительства есть две версии, чем вызваны вредные выбросы в атмосферу на заводе Титан в оккупированном Крыму.
Фото: ДПСУ