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Экокатастрофа в Крыму: на Херсонщине закрыли некоторые школы и детсады

В Херсонской области временно закроют школы и детсады, которые находятся в зонах возможных поражений в результате химического выброса на заводе Титановые инвестиции в оккупированном Крыму.

Кордон з Кримом

Такое решение приняла вечером 6 сентября региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Херсонской ОГА.

– С целью предупреждения нежелательных последствий по фактам загрязнения вредными веществами атмосферного воздуха в результате деятельности завода Титановые инвестиции, который сейчас находится на территории оккупированного Крыма, приостановить образовательный процесс в школах и детских садах, которые находятся в зонах возможных поражений, – говорится в решении комиссии.

Экокатастрофа в Крыму: что на самом деле вызвало химические выбросы?

  • Это халатность рабочих и так называемой “власти” 49%, 55 голосов
    55 голосов 49%
    49%
  • Здесь вина российских военных, которые сбросили снаряды 39%, 44 голоса
    44 голоса 39%
    39%
  • Это действительно несчастный случай на заводе Титан 12%, 13 голосов
    13 голосов 12%
    12%
Всего голосов: 112

Также на ранее закрытых пунктах пропуска Каланчак и Чаплинка устанавливаются медико-санитарные пункты.

Читайте: Советский сценарий России в Армянске: будет второй Чернобыль и Курск?

Вчера, 6 сентября, КПП Каланчак и Чаплинка временно приостановили работу из-химических выбросов с завода Титан в Крыму.

К слову, у комиссии правительства есть две версии, чем вызваны вредные выбросы в атмосферу на заводе Титан в оккупированном Крыму.

Фото: ДПСУ

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