Экокатастрофа в Крыму: на Херсонщине закрыли некоторые школы и детсады

В Херсонской области временно закроют школы и детсады, которые находятся в зонах возможных поражений в результате химического выброса на заводе Титановые инвестиции в оккупированном Крыму.

Такое решение приняла вечером 6 сентября региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Херсонской ОГА.

– С целью предупреждения нежелательных последствий по фактам загрязнения вредными веществами атмосферного воздуха в результате деятельности завода Титановые инвестиции, который сейчас находится на территории оккупированного Крыма, приостановить образовательный процесс в школах и детских садах, которые находятся в зонах возможных поражений, – говорится в решении комиссии.

Экокатастрофа в Крыму: что на самом деле вызвало химические выбросы? Это халатность рабочих и так называемой “власти” 49%, 55 голосов 55 голосов 49% 49%

Здесь вина российских военных, которые сбросили снаряды 39%, 44 голоса 44 голоса 39% 39%

Это действительно несчастный случай на заводе Титан 12%, 13 голосов 13 голосов 12% 12% Всего голосов: 112 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Также на ранее закрытых пунктах пропуска Каланчак и Чаплинка устанавливаются медико-санитарные пункты.

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Вчера, 6 сентября, КПП Каланчак и Чаплинка временно приостановили работу из-химических выбросов с завода Титан в Крыму.

К слову, у комиссии правительства есть две версии, чем вызваны вредные выбросы в атмосферу на заводе Титан в оккупированном Крыму.

Фото: ДПСУ