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Град, ливни и шквалы. На Украину надвигается шторм

В большинстве областей Украины сегодня, 7 сентября, ожидаются дожди, грозы и ураганный ветер.

Об этом предупреждает ГСЧС.

В течение суток 7 сентября почти везде грозы, кроме Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областей.

В отдельных районах Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областей – град.

В Винницкой, Одесской, Николаевской области местами сильные ливни.

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Также, в Полтавской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях порывы ветра и шквалы будут достигать 15-20 м/с.

Напомним, 6 сентября из-за сильных порывов ветра произошло повреждение воздушной линии электропередач, питающей Донецкую фильтровальную станцию. Вследствие непогоды Авдеевка осталась без воды.

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