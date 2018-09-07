PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / КГГА: Реконструкция и строительство 28 новых школьных футбольных полей завершены на 95%/

КГГА: Реконструкция и строительство 28 новых школьных футбольных полей завершены на 95%

Работы по реконструкции и строительству 28 школьных футбольных полей в Киеве близки к завершению. На начало сентября готовность этих объектов составляла 95%.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии Жилье-сервис, которое определено заказчиком работ, передает пресс-центр КГГА.

Школьные футбольные поля размером 42 м на 22 м имеют искусственное покрытие и устойчивую ограду, которая создает эргономичное пространство для занятий спортом. Под искусственным покрытием предусмотрен 30-сантиметровый дренаж, чтобы дождевая и талая вода не скапливалась на поверхности поля. Искусственное покрытие хорошо выдерживает повышенную эксплуатационную нагрузку и не требует много усилий и средств для содержания в надлежащем состоянии.

На площадках можно проводить не только футбольные соревнования, но и разминки, уроки физкультуры, занятия по аэробике.

Часть футбольных полей создается на базе старых и давно развалившихся школьных стадионов и спортивных площадок. Но также есть немало мест, где строительство школьных спортивных объектов началось буквально на необорудованных грунтовых участках.

Читайте: КГГА: Мы ожидаем решения правительства, которое поможет вернуть киевлянам горячую воду

– Обновлять школьные футбольные стадионы давно пора, – считает заместитель главы Киевской городской государственной администрации Вячеслав Непоп. – Сотрудничество центральных и местных органов власти позволило достичь конкретных результатов в этом направлении. Тысячи киевских школьников вскоре будут играть в футбол на новых стадионах и заниматься физкультурой на свежем воздухе. Лучшая бюджетная инвестиция – это инвестиция в здоровье детей.

В целом работы проводятся КП Жилье-сервис на 62 спортивных площадках Киева, а еще на четырех проведение работ задерживается в связи с необходимостью сноса зеленых насаждений, проведением демонтажных работ и несоответствием предоставленных мест техническим условиям. Однако все 66 спортивных площадок будут сданы в эксплуатацию до конца 2018 года.

На сегодня уже профинансированы и выполнены проектные работы (3,3 млн грн), пройдена экспертиза проектно-сметной документации, также проавансировано выполнение строительных работ на сумму 49,2 млн грн из государственного бюджета и 45,9 млн грн из бюджета Киева.

image image image
КГГА: Реконструкция и строительство 28 новых школьных футбольных полей завершены на 95% / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что КГГА поддержала наименование сквера в честь Бориса Немцова.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Городская власть делает все возможное, чтобы поскорее вернуть горячую воду Киеву – Кличко
Киев и Кабмин достигли согласия по восстановлению горячего водоснабжения в столице
КГГА: Мы ожидаем решения правительства, которое поможет вернуть киевлянам горячую воду
Потоп в Києві
Когда столица уйдет под воду: разрушенный асфальт и реки вместо дорог
Реклама в Києві
Меньше и дороже. На улицах Киева станет меньше рекламы
Метро в Києві
В метро Киева хотят показывать время до прибытия следующего поезда
Нафтогаз: Киев закупил газ для ТЭЦ, ситуация стабилизирована
опалювальний сезон 2018
Ни тепла, ни горячей воды: в Киеве отопительный сезон под угрозой срыва
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка