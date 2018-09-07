Люблин 1918-2018. Вдохновляет нас свобода

VII Конгресс инициатив Восточной Европы (КИВЕ) состоится 24-25 сентября 2018 года в Люблине.

Приближается VII Конгресс инициатив Восточной Европы. Как каждый год, участие в нем примут теоретики и практики трансграничного сотрудничества, эксперты, аналитики, работники органов местного самоуправления, политики и журналисты из стран-членов Восточного партнерства.

КИВЕ состоится 24-25 сентября 2018 года в Люблине.

В течение нынешнего Конгресса Инициатив Восточной Европы будут говорить о строительстве долговременных отношений регионального сотрудничества государств Центральной и Восточной Европы в контексте 100-летней традиции независимости, общественности и свободы.

На 2018 год приходится 100 годовщина восстановления независимости Польши. Память о новом международном порядке и восстановление субъективности государств является совершенной возможностью для дискуссии о будущем современной Европы, ее тождестве и вызовах, с которыми надо бороться, а также о необходимости укрепления интеграции и сотрудничества.

Важным элементом дискуссии будут также панели о региональных партнерствах, трансграничном и региональном сотрудничестве.

Конгресс инициатив Восточной Европы – это несколько часов дискуссии, которые разделены на параллельные тематические линии. В прошлогоднем Конгрессе участие приняли более 1200 человек.

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В этом году дискуссии пройдут в 10 программных линиях (в частности Локальная демократия, Региональное партнерство, Инновации и бизнес, Мобильность, Наследие и примирения, Равенство, Наука и образование, Культура, Туризм).

В рамках Конгресса состоится также Форум партнеров, благодаря которому хотят активно поддерживать процесс создания сетей учреждений и организаций Европейского Союза и Восточного партнерства.

Презентация возможностей финансирования партнерских проектов состоится во время Биржи грантодателей, которая имеет целью помочь повысить уровень знаний в сфере возможностей использования доступных внешних источников финансирования.

Во время этого события заинтересованные лица будут иметь возможность непосредственного контакта с грантодателями, которые будут отвечать на все вопросы, связанные с получением средств.

Программа события доступна на сайте Конгресса.

Регистрация для участия в Конгрессе – здесь.

Регистрационная форма доступна до 14 сентября 2018 года.