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Пыталась сжечь, а потом застрелила – подробности убийства бывшего депутата Жука

Прокуратура Сумской области заявила, что раскрыла дело об убийстве бывшего депутата Анатолия Жука.

Пістолет

Пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко заявила, что в совершении убийства бывшего депутата Анатолия Жука подозревают его супругу. Она сделала это из-за непростых отношений с мужем, сообщают Факты.

Жена Жука не раз говорила, что уйдет от него. Но когда он заявил, что заберет их 10-летнюю дочь, женщина решилась на преступление.

– Накануне убийства Жук двое суток был занят оформлением каких-то документов. Фактически не спал. Когда же днем 2 августа он все-таки заснул, жена решила сжечь мужа живьем. Она зашла в его комнату, разлила какую-то горючую жидкость и подожгла. После чего она тут же, вместе с водителем, с которым у нее были близкие отношения, поехала в центр города, якобы для того, чтобы заплатить за интернет, хотя все счета уже были оплачены ранее. Таким образом она создавала себе алиби, – сказала Науменко.

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Некоторое время спустя Жук позвонил ей. Она вернулась, чтобы потушить пожар и помочь выносить вещи. После этого мужчина прилег отдохнуть на улице.

– Жена Жука знала, где тот хранит пистолет СZ-75, привезенный им нелегально несколько лет назад из Чехии. Женщина взяла оружие, подошла к спящему мужу и трижды выстрелила в него. Одна пуля прошла мимо, вторая попала под лопатку, а третья — в левый висок. Анатолий Жук от полученных травм скончался на месте, – добавила Науменко.

Женщина скрывается в России вместе с дочкой. Ее подали в международный розыск, готовятся документы об экстрадиции.

К слову, количества Новичка, использованного при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, хватило бы для убийства 4 тысяч человек.

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