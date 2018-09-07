ОБСЕ обнаружила колонну грузовиков возле границы с РФ

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе колонну из 10 грузовиков КАМАЗ и 4 автомобилей сопровождения, которая двигалась возле границы с Россией.

Колонну грузовиков возле границы с РФ, где нет пункта пропуска через границу, беспилотники СММ ОБСЕ зафиксировали 4 сентября около полуночи, говорится в отчете.

– БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил колонну из 10 грузовиков с крытыми брезентом грузовыми отсеками (КАМАЗ) и 4 автомобилей сопровождения (один перед колонной, а три припаркованные позади нее), что стояли в один ряд в направлении севера на дороге без покрытия на северо-восток от н. п. Маныч (неподконтрольный правительству, 76 км к востоку от Донецка), – говорится в сообщении.

По данным наблюдателей, между припаркованными автомобилями ходили около 10-15 человек.

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Спустя примерно 30 минут все грузовики начали двигаться в направлении международной границы между Украиной и Россией по дороге без покрытия, ведущей через границу.

В то же время четыре автомобиля сопровождения остались в Украине и поехали на север.

Напомним, ранее боевики скрыли от наблюдателей ОБСЕ тело убитого Александра Захарченко.

Фото: Dreamstime