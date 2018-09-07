Перед автокефалией: Вселенский патриарх сделал назначения в Киеве

Константинопольский патриархат назначил своих экзархов в Киев.

Вселенский патриархат назначил как своих экзархов в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине, сообщает глава информационного управления УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря).

– В рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине Вселенский патриархат назначил как своих экзархов в Киеве его преосвященство архиепископа Даниила Памфилийского из Соединенных Штатов и его преосвященство епископа Илариона Эдмонтонского из Канады, которые оба служат украинским православным верным в своих странах во Вселенском патриархате, – написал архиеписком в своей странице в соцсети Facebook в пятницу со ссылкой на генерального секретаря Святого и Священного Синода Вселенский патриархат.

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В православии и католицизме экзарх – титул главы отдельного церковного округа, расположенного за пределами страны основной юрисдикции данной поместной Церкви.

Напомним, патриарх Филарет уже назвал сроки создания единой церкви в Украине.