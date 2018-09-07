Начало отопительного сезона 2018: Гройсман просит не пугать людей

Отопительный сезон начнется в Украине вовремя. Все энергосистемы работают в штатном режиме.

Об этом во время часа вопросов к правительству сказал премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Правительственный портал.

– Я обращаюсь ко всем политикам: не пугайте людей срывом отопительного сезона. Украина готова. Запасы газа есть, с электроэнергией проблем нет, система работает в штатном режиме. Я хочу подчеркнуть еще раз: ответственность за отопление, свет, горячую воду лежит на местной власти, – подчеркнул он.

По его словам, благодаря децентрализации средства в регионах тоже есть.

В то же время Гройсман напомнил, что сейчас идут непростые дискуссии с международными партнерами относительно цены на топливо для потребителей.

– Но отопительный сезон начнется вовремя, – заверил глава правительства.

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Напомним, ранее в правительстве сказали, что в 2018 году отопительный сезон в Украине начнется 15 октября.

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