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Польские пограничники бастуют: как это повлияет на украинцев

На государственной границе между Украиной и Польшей начался тихий страйк польских пограничников.

Кордон з Польщею

Польские пограничники устроили тихий страйк на государственной границе между Украиной и Польшей, что может негативно повлиять на поездки украинцев за границу, сообщает Посольство Украины в Польше.

Из-за так называемого тихого страйка возможно образование очередей и увеличение продолжительности прохождения таможенных процедур на границе с Польшей.

Это касается, как пересечения украинской-польской границы в автомобильных, так и пеших пунктах пропуска.

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К слову, Верховная Рада ратифицировала договор между правительствами Украины и Польши об усилении сотрудничества в сфере обороны.

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