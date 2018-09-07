Польские пограничники бастуют: как это повлияет на украинцев

На государственной границе между Украиной и Польшей начался тихий страйк польских пограничников.

Польские пограничники устроили тихий страйк на государственной границе между Украиной и Польшей, что может негативно повлиять на поездки украинцев за границу, сообщает Посольство Украины в Польше.



Из-за так называемого тихого страйка возможно образование очередей и увеличение продолжительности прохождения таможенных процедур на границе с Польшей.

Это касается, как пересечения украинской-польской границы в автомобильных, так и пеших пунктах пропуска.

Читайте: Ryanair запустит 7 рейсов из Польши в Украину



К слову, Верховная Рада ратифицировала договор между правительствами Украины и Польши об усилении сотрудничества в сфере обороны.