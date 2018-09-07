Порошенко назвал свою версию экокатастрофы в Крыму

Экологическая катастрофа в Армянске произошла из-за тренировок российской военщины.

Президент Петр Порошенко заявил, что экологическая катастрофа в крымском Армянске произошла из-за тренировок российской военщины, которая разрушила экозащитные механизмы, передает Укринформ.

– По версии из надежных источников, которыми я располагаю – это последствия соответствующих тренировок российских военных, которые привели к разрушению экологических защитных механизмов, – сказал Порошенко.

По его словам, нужно создать международную комиссию и остановить экологическую катастрофу в Крыму, которая также влияет на материковую Украину.

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Президент добавил, что детей из Армянска пригласят в Херсонскую область на оздоровление и отдых.

К слову, в Херсонской области временно закроют школы и детсады, которые находятся в зонах возможных поражений в результате химического выброса на заводе Титановые инвестиции в оккупированном Крыму.