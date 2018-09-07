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“Спектакль” с выборами боевиков угрожает Минску – Кучма

Леонид Кучма надеется, что боевики отменят свое решение о намерении провести выборы “глав и парламента ЛДНР” 11 ноября.

Второй президент Украины, представитель страны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма считает, что решение о проведении выборов в так называемых “ДНР/ЛНР” может поставить под угрозу Минский процесс.

Об этом он сказал журналистам в Киеве в пятницу, сообщает Интерфакс-Украина.

– Это решение полностью противоречит Минским соглашениям. Это очень серьезный шаг, который может поставить крест на Минском процессе, – отметил Кучма.

Он подчеркнул, что это решение не могло быть принято без согласования с российской стороной.

По словам Кучмы, это постановление “не в интересах Украины, не в интересах России, не в интересах тех, кто участвует в Минском процессе”.

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Представитель Киева в ТКГ выразил надежду, что это решение может быть пересмотрено.

– Есть еще время, как быстро приняли, так быстро можно и отменить его, – сказал Кучма.

Напомним, Денис Пушилин назначен главарем боевиков “ДНР” вместо уничтоженного Александра Захарченко.

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