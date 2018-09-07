Стихия в Крыму: в Феодосии пронесся мощный смерч

Жители аннексированного Крыма сняли фото и видео впечатляющего смерча в Феодосии.
Сразу два мощных смерча атаковали Феодосию (Крым) 6 сентября.
По словам местных жителей, они возникали как на суше, так и неподалеку от берега в море.
Некоторые районы в результате попадания молнии остались без электроэнергии.
– Ребята, это все реально было вчера. Красота пугающая. Это реально было страшно. А какой был звук…
Недалеко от Евпатории тоже такая стихия была. Очень страшно было! Видимо, по всему Крыму такое пронеслось, – пишут пользователи в сети.
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Ранее очевидцам удалось снять на видео водяной смерч над Черным морем в российском Геленджике.
Фото: feodoz/Instagram