Стихия в Крыму: в Феодосии пронесся мощный смерч

Сразу два мощных смерча атаковали Феодосию (Крым) 6 сентября.

По словам местных жителей, они возникали как на суше, так и неподалеку от берега в море.

Некоторые районы в результате попадания молнии остались без электроэнергии.

– Ребята, это все реально было вчера. Красота пугающая. Это реально было страшно. А какой был звук…

Недалеко от Евпатории тоже такая стихия была. Очень страшно было! Видимо, по всему Крыму такое пронеслось, – пишут пользователи в сети.