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В Москве развернули баннер с Сенцовым

На Площади Европы в Москве, недалеко от Киевского вокзала, активисты растянули баннер в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает уже 117-й день.

Олег Сенцов

Об этом сообщает  российское издание Новая газета.

Отмечается, что акция в поддержку Сенцова была непродолжительной.

При этом присутствовали сотрудники полиции, но обошлось без задержаний.

Ранее акция планировалась у памятника Тарасу Шевченко, но место ее проведения решили перенести из-за полицейских.

Читайте: Одна простая вещь: чем Совет Европы может помочь в освобождении Сенцова

Напомним, недавно в Праге прошла акция в поддержку Сенцова.

Фото: Влад Докшин/Новая газета

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