В Москве развернули баннер с Сенцовым

На Площади Европы в Москве, недалеко от Киевского вокзала, активисты растянули баннер в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает уже 117-й день.
Об этом сообщает российское издание Новая газета.
Отмечается, что акция в поддержку Сенцова была непродолжительной.
При этом присутствовали сотрудники полиции, но обошлось без задержаний.
Ранее акция планировалась у памятника Тарасу Шевченко, но место ее проведения решили перенести из-за полицейских.
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Напомним, недавно в Праге прошла акция в поддержку Сенцова.
Фото: Влад Докшин/Новая газета
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