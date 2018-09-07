В Украине вырастут пенсии и минимальная зарплата: когда и на сколько

В 2019 году Пенсионный фонд проведет перерасчет пенсий, а минимальная заработная плата в Украине вырастет до 4170 гривен.

– В следующем году будет осуществлен перерасчет пенсий в связи с ростом средних зарплат. Это тот перерасчет, который был анонсирован при проведении пенсионной реформы в октябре прошлого года. Пенсии должны быть повышены на 50% темпов роста средней заработной платы, и на 50% темпов роста инфляции, – сообщил заместитель председателя Пенсионного Фонда Владислав Машкин, передает УНН.

Также, по его словам, при подготовке бюджета Пенсионного фонда учитывается очередное повышение пенсий военнослужащим.

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Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что с 1 января 2019 года минимальная заработная плата в Украине вырастет до 4170 гривен, передает Интерфак-Украина.

Ранее Факты ICTV писали, что Кабмин принял постановление, согласно которому затраты из бюджета на содержание Пенсионного фонда будут существенно сокращены.

Фото: dreamstime.