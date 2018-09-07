От МММ до “ДНР” – что нужно знать о новом главаре боевиков

Сегодня главарем так называемой “ДНР” стал Денис Пушилин. Факты ICTV собрали самые важные факты из биографии Пушилина.

Факты ICTV узнали кто такой Денис Пушилин и собрали самые важные сведения из его биографии.

Родился Пушилин 9 мая 1981 года в городе Макеевка (Донецкая область), где и провел свои юные года. Окончил Макеевский городской лицей, а после службы в Национальной гвардии Украины учился в Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, но так и не окончил ее.

С 2011 по 2013 год был функционером финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди. Потом баллотировался от одноименной партии в Верховную Раду. Ему удалось набрать всего 77 голосов.

5 мая 2014 года Пушилин назвался заместителем самопровозглашенного губернатора Донецкой области Павла Губарева. Именно Пушилин возглавил так называемый “донецкий митинг”.

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9 ноября главарь “ДНР” назначил Пушилина представителем на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске.

Во время одной из встреч в Минске в январе 2015 года он угрожал Украине возобновлением полномасштабных боевых действий на всей линии соприкосновения.

С 11 сентября 2015 года Пушилин также является “председателем” так называемого “народного совета” “ДНР”.

Напомним, в связи с гибелью Александра Захарченко “народный совет” “ДНР” назначил главарем Дениса Пушилина.