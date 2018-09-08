PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика / Формальное поражение: РФ угрозами "выбила" документы по Азову и Керченскому проливу/

Формальное поражение: РФ угрозами “выбила” документы по Азову и Керченскому проливу

Россия лишь угрозами добилась от Украины подписания документов по Азову и Керченскому проливу, заявляют представители украинского МИД.

Подписание документов по акватории Азовского моря и Керченскому проливу с Россией стало формальным поражением Украины, хотя на самом деле концепция “внутренних вод” никогда не была реализована, а единственным работающим элементом была взаимная навигация в акватории Азова, отмечают в украинском МИД.

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль и советник главы украинской дипломатии Тарас Качка пишут в статье в еженедельнике Зеркало недели. Украина, что все остальные суверенные права остались индивидуальными и реализовываются каждой стороной в своей части Азова. И международно-правовой базой для реализации этих прав была именно Конвенция ООН по морскому праву, т.е “внутренних вод двух государств” и совместного суверенитета двух государств в акватории Азовского моря как такого никогда не было.

Как подчеркивают авторы, Россия добилась своего только после откровенной угрозы силой на Тузле, и Украина подписала документы о том, что Азовское море и Керченский пролив “исторически являются внутренними водами Украины и Российской Федерации” или “внутренними водами двух государств”.

Авторы статьи добавляют, что в рамках работы над делимитацией границы стороны даже признали береговую линию друг друга и о нарушении суверенных прав Украины, определенных Конвенцией ООН по морскому праву – от мыса Кыз-Аул до мыса Хрони и в Керченском проливе от мыса Хрони до конечной точки суходольной границы – в части акватории Азова Киев говорит в деле против Москвы.

Читайте: Азовское море защищено. ВСУ показали, как будут отражать атаку с неба

– Поскольку эти попытки оказались тщетными, Украина в 2016 году инициировала судебное разбирательство нарушений морского права со стороны РФ. С того времени был сформирован состав трибунала, который будет рассматривать дело и, главное, Украина подала свой Меморандум в деле, который содержит все правовые доказательства и правовые аргументы, – добавляют представители МИД.

К слову, министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что конфликта с Россией в Азовском море удастся избежать.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Українська авіація
Азовское море защищено. ВСУ показали, как будут отражать атаку с неба
Я считаю, что конфликта удастся избежать – Павел Климкин об Азовском море
Мы понимали, что РФ начнет поднимать ставки – Климкин об Азовском море
РФ задержала украинское судно в Азовском море
США требуют от РФ прекратить давление на Украину в Азовском море
Украина перебрасывает в Азовское море пехоту, артиллерию и корабли
Порошенко созывает СНБО из-за РФ в Азовском море
Азовське море
Украина готова разорвать морское соглашение с Россией
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка