Формальное поражение: РФ угрозами “выбила” документы по Азову и Керченскому проливу

Россия лишь угрозами добилась от Украины подписания документов по Азову и Керченскому проливу, заявляют представители украинского МИД.

Подписание документов по акватории Азовского моря и Керченскому проливу с Россией стало формальным поражением Украины, хотя на самом деле концепция “внутренних вод” никогда не была реализована, а единственным работающим элементом была взаимная навигация в акватории Азова, отмечают в украинском МИД.

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль и советник главы украинской дипломатии Тарас Качка пишут в статье в еженедельнике Зеркало недели. Украина, что все остальные суверенные права остались индивидуальными и реализовываются каждой стороной в своей части Азова. И международно-правовой базой для реализации этих прав была именно Конвенция ООН по морскому праву, т.е “внутренних вод двух государств” и совместного суверенитета двух государств в акватории Азовского моря как такого никогда не было.

Как подчеркивают авторы, Россия добилась своего только после откровенной угрозы силой на Тузле, и Украина подписала документы о том, что Азовское море и Керченский пролив “исторически являются внутренними водами Украины и Российской Федерации” или “внутренними водами двух государств”.

Авторы статьи добавляют, что в рамках работы над делимитацией границы стороны даже признали береговую линию друг друга и о нарушении суверенных прав Украины, определенных Конвенцией ООН по морскому праву – от мыса Кыз-Аул до мыса Хрони и в Керченском проливе от мыса Хрони до конечной точки суходольной границы – в части акватории Азова Киев говорит в деле против Москвы.

Читайте: Азовское море защищено. ВСУ показали, как будут отражать атаку с неба

– Поскольку эти попытки оказались тщетными, Украина в 2016 году инициировала судебное разбирательство нарушений морского права со стороны РФ. С того времени был сформирован состав трибунала, который будет рассматривать дело и, главное, Украина подала свой Меморандум в деле, который содержит все правовые доказательства и правовые аргументы, – добавляют представители МИД.

К слову, министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что конфликта с Россией в Азовском море удастся избежать.