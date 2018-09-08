Химвыбросы в Крыму: 2 тысячи детей вывезут из Херсонской области

Большинство детей отвезут в оздоровительные лагеря Скадовска.

Почти две тысячи детей – жителей 7 ближайших к аннексированному полуострову сел Херсонской области – должны вывезти из зоны экологического бедствия в эти выходные.

О таком сообщил глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев, сообщает 5 канал.

Большинство повезут в Скадовск в оздоровительные лагеря – подальше от завода Крымский титан на аннексированом полуострове, выбросы из которого, по словам местных, донимают их уже вторую неделю.

Пока вывозят только детей. Самых маленьких – с матерями, остальных – в сопровождении учителей. Всего обучение в школах и детсадах на неделю приостановили в 7 селах Каланчацкого и Чаплинского районов.

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Прокуратура Херсонской области возбудила уголовное производство по факту химических выбросов на заводе.

Напомним, правительственная комиссия назвала две версии, чем могут быть вызваны вредные выбросы в атмосферу на заводе Титанв оккупированном Крыму.

Фото: krymr.com