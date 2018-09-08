Почти 4200 грн. Порошенко назвал сроки повышения минимальной зарплаты

В текущем году будет принято решение о повышении минимальной зарплаты до почти 4200 грн.

– В этом году в конце бюджетного года мы примем решение поставить почти 4200 грн. И это неслыханный рост зарплаты, – заявил президент Петр Порошенко в Виннице, передает Интерфакс-Украина.

Он также рассказал о финансовом обеспечении украинских военнослужащих.

– Сколько снайпер будет получать сейчас, после реализации позавчерашнего решения СНБО на фронте? 20 тыс. грн. 10 тыс. грн – минимальная как солдата, и 10 тыс. – доплата за участие в операции Объединенных сил. 600 грн и 20 тыс. грн – это масштаб изменений, которые произошли в стране, – отметил президент.

По его словам, растет и средняя зарплата, и когда она достигнет 12-15 тыс. грн за счет повышения эффективности труда, когда люди будут получат 400-600 евро, они перестанут выезжать на работу за границу.

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Ранее сообщалось, что в 2019 году Пенсионный фонд проведет перерасчет пенсий, а минимальная заработная плата в Украине вырастет до 4170 гривен.