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Мы вернем в Луганск флаг Украины – Порошенко

Украина сделает все возможное, чтобы в оккупированный Луганск вернуть празднование Дня города с украинским флагом.

Порошенко у Вінниці

Об этом заявил во время празднования Дня города в Виннице президент Украины Петр Порошенко, сообщает пресс-служба АП.

– Хочу отсюда, из Винницы, поздравить другие города Украины, празднующие сегодня свои дни города. Мы приветствуем тебя, Днепр. Мы приветствуем тебя, Николаев. Мы приветствуем тебя, Луцк. Мы приветствуем тебя, Житомир…

Но отдельно я хочу поздравить Луганск, который находится сейчас на оккупированной территории. И я хочу сказать, что мы сделаем все возможное – и пусть нас услышат луганчане – для того, чтобы мы вернули празднование Дня украинского города Луганск вместе с украинским суверенитетом и вместе с украинским флагом, – сказал президент.

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Недавно Порошенко выразил надежду, что удастся избежать ограничений демократии в условиях военных действий в Украине.

Фото: Петро Порошенко/twitter

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