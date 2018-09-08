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ООС: враг атаковал из запрещенных минометов на Светлодарской дуге

За минувшие сутки боевики 32 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате чего один военнослужащий погиб, двое получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил (ООС).

– Противник 32 раза открывал огонь по позициям наших войск. При этом противник дважды применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями…При ведении боевых действий за прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения, – говорится в сводке, опубликованной на странице штаба ООС в соцсети Facebook в субботу утром.

– За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Малиновое, Счастье, Крымское, Орехово, Екатериновка, Луганское, Светлодарск, Южное, Новгородское, Опытное, Авдеевка, Павлополь, Гнутово, Лебединское и Водяное, – сообщают в штабе ООС.

Кроме того боевики НВФ на Луганском направлении вблизи населенного пункта Крымское ночью обстреляли позиции Объединенных сил из артиллерии калибра 152 мм, а уже вечером открывали огонь по опорному пункту в районе Светлодарской дуги из миномета калибра 120 мм.

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– С начала текущих суток противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Лебединское и Гнутово из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, – подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, за минувшие сутки трое боевиков НВФ были уничтожены.

Напомним, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе колонну из 10 грузовиков РФ.

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