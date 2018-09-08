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Стихия в Крыму: смерчи и потоки, которые смывали людей

6 сентября на юге оккупированного Крыма прошли сильные дожди.

В Ялте за час выпала месячная норма осадков и улицы превратились в реки, а в море у побережья Феодосии было замечено несколько смерчей.

Социальные сети переполнены видео очевидцев. Одной из самых резонансных стала запись, на которой в Ялте поток воды, образовавшийся от обильных дождей на одной из улиц, смыл проходящую женщину.

Читайте: Новая волна магнитных бурь: кто в зоне риска и как уберечься

На кадрах видно, что нескольким мужчинам с трудом, но все же удалось вытащить ее из воды.

На море образовалось несколько смерчей.

 

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Публикация от Наталья Станчева (@stanchevann)


Напомним, синоптики предупредили о ливнях и похолодании на материковой части Украины.

Фото: feodoz/instagram

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