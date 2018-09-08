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Томос об автокефалии УПЦ: Москва угрожает Константинополю

Русская православная церковь (РПЦ) разорвет евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае предоставления автокефалии УПЦ.

Об этом заявил представитель РПЦ, митрополит Иларион в федеральном телеэфире, сообщает Эхо Москвы.

Он отметил, что средства церковной дипломатии практически исчерпаны.

По словам Илариона, Константинополь якобы “поступил с РПЦ подло и вероломно”, но Русская православная церковь оставляет ему возможность одуматься.

Читайте: Томос об автокефалии УПЦ: подробности решения и подводные камни

Кстати, патриарх Филарет уже назвал сроки создания единой церкви в Украине и рассказал о будущем УПЦ МП.

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