В Киеве стартовал ремонт моста Метро, движение ограничат

Движение по мосту через Русановский пролив будет несколько ограничено из-за капитального ремонта, который стартовал 8 сентября.
Пресс-служба коммунального предприятия Киевавтодор сообщает, что 8 сентября в 00.00 стартуют работы по капитальному ремонту моста Метро через Русановский пролив.
Сообщается, что работы предусматривают ремонт и усиление пролетных строений моста, ремонт опор, дорожного покрытия, тротуаров и т.д.
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Первый этап работ предусматривает ремонт обоих полос по направлению движения в центральную часть города. В это время движение транспорта в обе стороны будет организовано на встречном направлении.
К слову, 3-го августа ремонтные работы стартовали на Шулявском мосту.
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