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В аэропорту Борисполь застряли сотни пассажиров – СМИ

Туристы, которые должны были вылететь в город Бодрум в Турции, застряли в столичном аэропорту Борисполь.

Об этом сообщила одна из пользователей на странице перевозчика Bravo Airways в Facebook, передает УНН.

По ее словам, люди “уже сутки ожидают вылета в Бодрум”.

По количеству туристов, ожидающих рейса, пользователь приводит цифру 270 человек, однако СМИ сообщают, что речь идет о 170 людях.

Согласно информации из онлайн-табло аэропорта Борисполь, вылет в Бодрум самолета перевозчика Bravo Airways ожидается в 13.00 сегодня из терминала D, хотя был запланирован в 00.20.

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Аналогичная ситуация и с рейсом в Хургаду этого же авиаперевозчика. Согласно данным онлайн-табло, вылет должен был быть в 3.20, а ожидается только в 21.00.

Напомним, в Борисполе совершил аварийную посадку самолет с 180 людьми на борту.

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