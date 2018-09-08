ЕС осудил планы боевиков провести “выборы” в “ЛДНР”  

Проведение так называемых “выборов” на территории “ЛДНР” противоречит Минским соглашениям.

Об этом говорится в заявлении спикера ЕС Майи Косьянчич на сайте Евросоюза.

– Европейский союз полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах своих международно признанных границ, – говорится в сообщении.

При этом она отметила, что реализация Минских соглашений “является ключом к достижению мирного урегулирования конфликта на востоке Украины”.

– В этом контексте объявление о том, что так называемые “выборы” пройдут в так называемой “Луганской Народной Республике” и “Донецкой Народной Республике” 11 ноября 2018 года, противоречат духу и букве Минских соглашений, которые имеют конкретные положения, касающиеся организации местных выборов в этом регионе, – подчеркнула Косьянчич.

В связи с этим в ЕС заявили, что ожидают от России, что она “в полной мере использует свое влияние на сепаратистов”.

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К слову, 7 сентября главарем так называемой “ДНР” стал Денис Пушилин. Факты ICTV собрали самые важные факты из биографии Пушилина.

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