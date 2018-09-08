По стандартам НАТО: Порошенко рассказал о модернизации разведки Украины

Президент Петр Порошенко поздравил военных ГУР Минобороны с 26-й годовщиной создания.

Президент Петр Порошенко поздравил военнослужащих Главного управления разведки Министерства обороны Украины с 26-й годовщиной создания.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины

– История не знает примеров, когда за такие короткие сроки восстанавливалась армия – Вооруженные Силы Украины, и ее составная часть – военная разведка, – сказал Глава государства, обращаясь к присутствующим на торжествах в одном из центров разведки, Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Глава государства подчеркнул, что военная разведка, как составная часть Вооруженных Сил Украины, сейчас проходит очень необходимый этап модернизации для расширения возможностей высшего политического и военного руководства государства для ее противодействия агрессору и для получения качественной, достоверной и срочной информации.

Читайте: Невидимые бойцы фронта: кто такие разведчики и что делают на передовой

– Созданный современный учебный комплекс полностью соответствует стандартам НАТО, – констатировал он.

Напомним, самые масштабные международные учения Rapid Tridentперешли к активному – практической фазе.