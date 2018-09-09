Сутки на Донбассе: 2 оккупанта уничтожены, 5 ранены

Российские оккупанты 25 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностям, враг не применял.

По данным разведки, в течение суток два оккупанта уничтожены и еще пятеро ранены, сообщает пресс-служба ООС.

Противник вел прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Луганское, Светлодарск, Майорск, Южное, Верхнеторецкое, Красногоровка, Марьинка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

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По сообщениям ООС, вчера в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое военнослужащих Объединенных сил.

Напомним, Петр Порошенко заявил, что Украина сделает все возможное, чтобы в оккупированный Луганск вернуть празднования Дня города с украинским флагом.