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Химическая катастрофа: крымчане едут лечиться в Херсонскую область

45 крымчан приехали в Херсонской области за медицинской помощью через временно закрытые КПВВ Чаплинка и Каланчак.

Об этом сообщает помощник начальника Херсонского отряда ГПСУ Иван Шевцов, передает Громадське. 

– Все граждане, которые пересекли границу, жаловались на плохое самочувствие и направлялись в Херсонскую область, чтобы получить медицинскую помощь, – говорится в сообщении.

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Связана потребность в медпомощи именно с выбросами на крымском Титане в Армянске, не уточняется.

Напомним, правительственная комиссия назвала две версии, чем могут быть вызваны вредные выбросы в атмосферу на заводе Титанв оккупированном Крыму.

Фото: dreamstime.

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