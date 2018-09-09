Химическая катастрофа: крымчане едут лечиться в Херсонскую область

45 крымчан приехали в Херсонской области за медицинской помощью через временно закрытые КПВВ Чаплинка и Каланчак.

Об этом сообщает помощник начальника Херсонского отряда ГПСУ Иван Шевцов, передает Громадське.

– Все граждане, которые пересекли границу, жаловались на плохое самочувствие и направлялись в Херсонскую область, чтобы получить медицинскую помощь, – говорится в сообщении.

Читайте: Химвыбросы в Крыму: 2 тысячи детей вывезут из Херсонской области

Связана потребность в медпомощи именно с выбросами на крымском Титане в Армянске, не уточняется.

Напомним, правительственная комиссия назвала две версии, чем могут быть вызваны вредные выбросы в атмосферу на заводе Титанв оккупированном Крыму.

Фото: dreamstime.