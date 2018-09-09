В честь Сенцова предложили назвать улицу в Киеве

Московскую улицу в Киеве предложили переименовать на улицу Олега Сенцова.
Соответствующая петиция 6 сентября зарегистрирована на сайте Киевского городского совета.
– Переименовать ул. Московскую в Киеве на ул. Олега Сенцова, украинского режиссера и политзаключенного, — предлагает автор петиции Павел Киричек.
По его словам, это позволит поддержать Олега Сенцова и увеличить политическое давление на руководство России с целью его освобождения.
Сейчас петиция собрала 27 подписей из необходимых для рассмотрения ее городскими властями 10 тысяч.Читайте: Звільнення Сенцова: чому тиск США та ЄС на Росію є вирішальним у справі В Москве развернули баннер с Сенцовым Петиция за Сенцова: украинцы обвалили сайт Белого дома
Напомним, что может сделать Совет Европы, чтобы Россия освободила Олега Сенцова.
Фото: УНИАН