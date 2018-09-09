В честь Сенцова предложили назвать улицу в Киеве

Московскую улицу в Киеве предложили переименовать на улицу Олега Сенцова.

Соответствующая петиция 6 сентября зарегистрирована на сайте Киевского городского совета.

– Переименовать ул. Московскую в Киеве на ул. Олега Сенцова, украинского режиссера и политзаключенного, — предлагает автор петиции Павел Киричек.

По его словам, это позволит поддержать Олега Сенцова и увеличить политическое давление на руководство России с целью его освобождения.

Сейчас петиция собрала 27 подписей из необходимых для рассмотрения ее городскими властями 10 тысяч.

Напомним, что может сделать Совет Европы, чтобы Россия освободила Олега Сенцова.

Фото: УНИАН